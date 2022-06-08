EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Украине присвоили звание казака Борису Джонсону
Диетолог Арзамасцев: булочки могут вызвать изжогу даже у здорового человека
Шурыгин: нынешний этап спецоперации завершится боями за Славянск и Краматорск
Школа современной пьесы покажет спектакль о любовном треугольнике
Кнутов: провокации со стороны боевиков ВСУ неизбежны
Арестович заявил о начале раскола в украинской армии
Турция: членство Финляндии и Швеции в НАТО — лишь малая часть из угроз альянсу
Спецназ группировки "О" разгромил отряд боевиков ВСУ под Славянском
Sky News: американцы больше не винят Путина, Трампа, расизм — всему виной Байде

Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии

Мир

США демонстрируют безответственный подход, передавая Украине дальнобойные артиллерийские системы. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии

В дипломатическом представительстве подчеркнули: если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут использовать предоставленные комплексы для ударов по российской территории, то эскалации конфликта не получится избежать.

"Это чревато непредсказуемыми последствиями", — пояснили в посольстве.

Кроме того, в диппредставительстве отметили, что Вашингтон игнорирует очевидную угрозу попадания высокоточного оружия в руки национал-радикалов и террористов не только на Украине, но и за её пределами.

Сотрудники посольства убеждены: США ведут политику двойных стандартов, что подрывает доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия нанесёт удары по новым объектам на Украине в случае поставок Киеву ракет большой дальности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Мир. Новости мира
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий Игорь Буккер Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине" Игорь Буккер Людмила Черткова Цели СВО должны включать деоккупацию сознания украинцев Людмила Черткова
Политика. Новости и аналитика
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на вертолёт Ми-14 ВСУ перед его уничтожением под Одессой
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Силовые структуры
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Последние материалы
У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое
Арестович заявил о начале раскола в украинской армии
Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине"
Турция: членство Финляндии и Швеции в НАТО — лишь малая часть из угроз альянсу
Спецназ группировки "О" разгромил отряд боевиков ВСУ под Славянском
Sky News: американцы больше не винят Путина, Трампа, расизм — всему виной Байде
Служили два товарища: Что объединяет поставщика ВСУ украинского бизнесмена Михаила Гулеватого и питерского миллионера Александра Рослякова
Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии
Алёхин: перелом во втором этапе СВО произойдёт в районе Славянска и Краматорска
Польша пообещала Украине 56 САУ Krab на $700 млн, но их сначала нужно сделать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников