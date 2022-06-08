США демонстрируют безответственный подход, передавая Украине дальнобойные артиллерийские системы. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
В дипломатическом представительстве подчеркнули: если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут использовать предоставленные комплексы для ударов по российской территории, то эскалации конфликта не получится избежать.
"Это чревато непредсказуемыми последствиями", — пояснили в посольстве.
Кроме того, в диппредставительстве отметили, что Вашингтон игнорирует очевидную угрозу попадания высокоточного оружия в руки национал-радикалов и террористов не только на Украине, но и за её пределами.
Сотрудники посольства убеждены: США ведут политику двойных стандартов, что подрывает доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия нанесёт удары по новым объектам на Украине в случае поставок Киеву ракет большой дальности.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.