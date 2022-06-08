Посольство РФ: США демонстрируют безответственность передачей Киеву артиллерии

США демонстрируют безответственный подход, передавая Украине дальнобойные артиллерийские системы. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

В дипломатическом представительстве подчеркнули: если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут использовать предоставленные комплексы для ударов по российской территории, то эскалации конфликта не получится избежать.

"Это чревато непредсказуемыми последствиями", — пояснили в посольстве.

Кроме того, в диппредставительстве отметили, что Вашингтон игнорирует очевидную угрозу попадания высокоточного оружия в руки национал-радикалов и террористов не только на Украине, но и за её пределами.

Сотрудники посольства убеждены: США ведут политику двойных стандартов, что подрывает доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия нанесёт удары по новым объектам на Украине в случае поставок Киеву ракет большой дальности.