Меркель винит себя в украинском конфликте: "Недостаточно старалась сдержать РФ"

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, то "недостаточно старалась сдержать Россию", пока находилась на посту. По мнению политика, российская сторона нарушила все нормы международного права, "напав" на Украину.

Как подчеркнула Меркель, по её мнению, Москва совершила серьёзную ошибку, "развязав конфликт".

"Очень жаль, что это не удалось, но теперь я не виню себя за то, что не пыталась. Мне было бы очень плохо, если бы мы сказали: "О, с этим человеком вам вообще не нужно разговаривать", — пояснила Меркель журналистам, имея в виду президента России Владимира Путина. — Если мы пройдёмся по векам и скажем, какой кусок территории кому принадлежит, то у нас будет только война, а это абсолютно неприемлемо".

Однако Меркель уточнила, что независимо от ситуации, странам Европы придётся принять тот факт, что игнорировать российскую сторону просто невозможно. По словам экс-канцлера, соседство Европы и России этого не позволит.