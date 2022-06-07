Меркель рассказала об инциденте с лабрадором Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в 2007 году в Кремле, российский лидер поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей игрушечного пса.

"Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?", — заявил тогда Путин. "И у него была для меня такая большая игрушечная собака", — сказала экс-канцлер.

Она пошутила о том, что "смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки".

На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака президента РФ — лабрадор Кони. В этот момент Меркель испугалась. Она стала бояться псов после того, как её укусила собака в 1995 году.