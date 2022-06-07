Глава МИД ДНР Никонорова: идёт активное освобождение северной части республики

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что сейчас идёт активное освобождение северной части республики ДНР.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации Украины успешно продолжается. В беседе с журналистами Никонорова отметила, что под контролем союзных сил находиться более 70% территории республики. Дипломат также заявила, что город Святогорск 7 июня окончательно перешёл под контроль ДНР. Она убеждена, что эта победа союзных сил действительно важна, потому что это северное направление.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу также подтвердил, что Святогорск был полностью освобождён от украинских военных.