Иранский дипломат: санкции против России парализовали всю мировую экономику

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что санкционная политика Запада против России ударила по самим США и их союзникам. Своё мнение он высказал в колонке для Javan.

Посол назвал самым парадоксальным то, что конфликт стал причиной угрозы безопасности как раз стран, до сих пор считавших себя хранителями или гарантами мировой безопасности.

США и ЕС сначала сами с помощью провокаций добились эскалации на территории Украины, а затем ввели против Москвы санкции, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий, заметил дипломат.

Экс-посол добавил, что достичь мира им не удалось, зато экономическая жизнь оказалась парализована фактически в мировом масштабе.