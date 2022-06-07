Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что санкционная политика Запада против России ударила по самим США и их союзникам. Своё мнение он высказал в колонке для Javan.
Посол назвал самым парадоксальным то, что конфликт стал причиной угрозы безопасности как раз стран, до сих пор считавших себя хранителями или гарантами мировой безопасности.
США и ЕС сначала сами с помощью провокаций добились эскалации на территории Украины, а затем ввели против Москвы санкции, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий, заметил дипломат.
Экс-посол добавил, что достичь мира им не удалось, зато экономическая жизнь оказалась парализована фактически в мировом масштабе.
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