Саймс: поставки США делают армию Украины одной из самых вооружённых в Европе

Армия Украины может за короткое время стать одной из самых сильных в мире, благодаря помощи стран Запада. Так считает историк, политолог Дмитрий Саймс.

Эксперт заметил, что пока не ведётся речь о поставках дальнобойного вооружения, однако всё может измениться.

По мнению аналитика, президент США Джо Байден не хочет того, чтобы боевые действия переместились на территорию России. Поставленные Украине системы не самые дальнобойные, из имеющихся на вооружении американской армии.

Они могут действовать на расстоянии до 100 км, но не позволяют бить до 500 км. Но это только начало, поскольку уже сейчас идут разговоры о том, что Украине нужны более современные системы, добавил Саймс.

По его словам, это уже начинает происходить сейчас. И неизбежно ведёт к фундаментальному изменению характера украинской армии: от полукарикатурной до одной из наиболее вооружённых армий в Европе, — заключил политолог.