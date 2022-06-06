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Обозреватель Foreign Policy: Западу пора понять, чего на самом деле хочет Путин

Мир

Запад, где ещё совсем недавно наперебой обвиняли  российского лидера в намерении "захватить Украину", похоже, начинает прозревать.

Обозреватель Foreign Policy: Западу пора понять, чего на самом деле хочет Путин

Об этом рассказала обозреватель американского издания Foreign Policy Татьяна Становая, которая отметила, что сторонние наблюдатели (все "третьи страны") видят события в Незалежной иначе, чем их же — Кремль. По её словам, западные политики просто не хотят замечать очевидного и понимать то, что говорит Москва.

Становая подчеркнула, что "Владимир Путин пришёл на Украину" не за территориями, они ему не нужны. Целей у проводимой СВО две:

  1. ликвидация проекта "Антироссия" в лице действующей украинской власти на Украине,
  2. прекращения геополитической деятельности Запада на украинской территории.

"Путин не против существования Украины. Ему нужно, чтобы Киев прекратил сотрудничать с врагом России — НАТО и прекратил притеснять русскоговорящих украинцев. Сейчас в Кремле не видят в Украине самостоятельного игрока в мировой политике, её считают марионеткой, которую Запад использует против России", — поясняет обозреватель американского журнала.

По её словам, только так можно объяснить то, что "Путин не воюет с Украиной по-настоящему и не стремится её уничтожить, лишив государственности":

"Всё, чего хочет Кремль — чтобы Запад начал учитывать российские интересы. Украина здесь — просто заложник ситуации. Причём добровольный".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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