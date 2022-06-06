Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что Северная Корея готовит новые испытания ядерного оружия на полигоне в Пунгери. Об этом он заявил на заседании Совета управляющих агентства.
"На полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию", — сказал Гросси и добавил, что подобные действия КНДР вызывают серьёзную обеспокоенность.
В Пунгери находится крупнейший испытательный полигон ядерного оружия КНДР. Расстояние от него до Японского моря составляет около 65 км, до Китая — 55 км. На полигоне в 2006 и 2009 годах были проведены два испытания ядерного оружия, а в 2017 году — водородной бомбы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.