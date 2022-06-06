МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в подготовке к ядерным испытаниям

Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что Северная Корея готовит новые испытания ядерного оружия на полигоне в Пунгери. Об этом он заявил на заседании Совета управляющих агентства.

"На полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию", — сказал Гросси и добавил, что подобные действия КНДР вызывают серьёзную обеспокоенность.

В Пунгери находится крупнейший испытательный полигон ядерного оружия КНДР. Расстояние от него до Японского моря составляет около 65 км, до Китая — 55 км. На полигоне в 2006 и 2009 годах были проведены два испытания ядерного оружия, а в 2017 году — водородной бомбы.