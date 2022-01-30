КНДР запустила ракету в сторону Японского моря: "Непокорный режим"

Северная Корея запустила баллистическую ракету. Снаряд вновь направили в сторону Японского моря. По сообщению местных СМИ, на южном полуострове власти собирают экстренное заседание.

Из-за запуска баллистической ракеты, в Южной Корее поддерживается уровень боевой готовности.

"Северная Корея в воскресенье запустила одну баллистическую ракету в направлении Восточного моря, заявили южнокорейские военные, в рамках седьмой демонстрации силы непокорного режима в этом году", — цитирует сообщение Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи агентство Yonhap.

Как сообщает агентство, в этом году северная сторона побила "рекорд" и запустила семь ракет только за январь.

Подобного не случалось с 2011 года, заявляют авторы статьи. По мнению аналитиков, демонстрация силы своеобразный "намёк".

"Север сделал слегка завуалированную угрозу отменить многолетний мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности", — говорится в статье.

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