Сборная Украины по футболу уступила команде Уэльса и не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Единственный гол в свои ворота забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Матч между сборными Украины и Уэльса прошёл в Кардиффе. Его исход решил автогол, забитый Ярмоленко в середине первого тайма.
Несколько дней назад украинцы в полуфинале стыкового турнира обыграли шотландцев со счётом 3:1.
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