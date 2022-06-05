Гол в собственные ворота не позволил Украине попасть на чемпионат мира в Катаре

Сборная Украины по футболу уступила команде Уэльса и не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Единственный гол в свои ворота забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Матч между сборными Украины и Уэльса прошёл в Кардиффе. Его исход решил автогол, забитый Ярмоленко в середине первого тайма.

Несколько дней назад украинцы в полуфинале стыкового турнира обыграли шотландцев со счётом 3:1.