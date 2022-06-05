Захарова указала Боррелю на "дефицит совести"

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю нужно перестать обвинять Москву в глобальном продовольственном кризисе и начать закупать зерно, однако этому мешает "дефицит совести" у чиновника ЕС. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Единственное, что Вам не даёт это сделать, — дефицит совести", — отметила она.

Ранее Боррель заявил, что Россия несёт ответственность за образовавшийся на мировых рынках дефицит зерна. Также он обвинил Москву в попытках объяснить продовольственный кризис западными санкциями.

"Россия несёт прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном", — сказал глава европейской дипломатии.