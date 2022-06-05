Италия предрекла войны и госперевороты в Африке из-за нехватки зерна

В странах Африки вспыхнут новые войны, и начнётся наплыв мигрантов в Европу, если в кратчайшие сроки не вывези зерно из украинских портов. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, вместе с продовольственным кризисом Африка столкнётся с государственными переворотами и всплесками терроризма.

"Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, госперевороты, проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Майо агентство ANSA.

Итальянский министр отметил, что необходимо незамедлительно вывезти зерно из портов Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с украинским зерном могут беспрепятственно покинуть порты после того, как Киев их разминирует. Кроме того, сырьё может быть экспортировано по суше, добавил глава российского государства.