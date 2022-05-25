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Автор Камиль Джабраилов

В ЮАР проходит пикет с требованием к Франции покинуть Африку

Мир

У посольства Франции в ЮАР проходит пикет южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу". Оппозиция требует от Парижа покинуть континент.

"Пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", — передаёт слова представителя партии Синаво Тамбо РИА Новости.

Активисты обвиняют Париж в грубом вмешательстве во внутренние дела своих бывших колоний в Африке. По словам Тамбо, Франция препятствует экономическому развитию африканских стран, управляя ими посредством подконтрольных правительств.

"Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты", — заявил он.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
юар франция
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