В ЮАР проходит пикет с требованием к Франции покинуть Африку

У посольства Франции в ЮАР проходит пикет южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу". Оппозиция требует от Парижа покинуть континент.

"Пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", — передаёт слова представителя партии Синаво Тамбо РИА Новости.

Активисты обвиняют Париж в грубом вмешательстве во внутренние дела своих бывших колоний в Африке. По словам Тамбо, Франция препятствует экономическому развитию африканских стран, управляя ими посредством подконтрольных правительств.

"Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты", — заявил он.