У посольства Франции в ЮАР проходит пикет южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу". Оппозиция требует от Парижа покинуть континент.
"Пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", — передаёт слова представителя партии Синаво Тамбо РИА Новости.
Активисты обвиняют Париж в грубом вмешательстве во внутренние дела своих бывших колоний в Африке. По словам Тамбо, Франция препятствует экономическому развитию африканских стран, управляя ими посредством подконтрольных правительств.
"Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты", — заявил он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.