Польша поглощает Украину: Варшава затребовала секретную военную документацию

Польша продолжает "мягкую" аннексию Западной Украины. Варшава затребовала у Киева секретную документацию, обещая военно-промышленное сотрудничество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что властями двух стран принято решение создать комиссию по налаживанию кооперации. Результатом должно стать совместное украинско-польское предприятие по производству оружия и военной техники.

Подобное бравурное заявление киевского режима звучит странно: ранее администрация Владимира Зеленского признавала, что в стране полностью уничтожены 200 заводов. В первую очередь ракетные удары наносились по производствам военно-промышленного комплекса, а значит вся "оборонка" страны уже некоторые время лежит в руинах.

Возникает закономерный вопрос: о каком совместном предприятие может идти речь? Эксперты предполагают, что таким образом Киев легализует передачу польской стороне документации военно-технического назначения, которую украинский ВПК хранил со времён СССР.

Это означает, что под видом "глубокой интеграции" Польша продолжает поглощать Украину.