19FortyFive: у РФ возникнут проблемы на Украине из-за немецких ракет IRIS-T SLS

Недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможных поставках на Украину зенитных ракетных систем IRIS-T SLS должны "обеспокоить" российскую сторону, заявили американские аналитики.

По их мнению, при помощи мощных ПВО ВСУ поставят под угрозу российскую авиацию и смогут сбивать даже крылатые ракеты, что доставит немало "проблем".

"После развёртывания на полях сражений на Украине батарея IRIS-T может стать в руках ВСУ ценным инструментом для противодействия России, которая имеет значительное превосходство в украинском небе", — пишут аналитики 19FortyFive.

По мнению аналитиков, российская сторона может просто "не заходить" в зону, где будут установлены немецкие ПВО или сократить количество вылетов. Кроме этого, в Германии не уточнили, когда Киев получит обещанные Шольцем ракеты.