Председатель Рады призвал власти ФРГ поставить Киеву тяжёлое вооружение

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал Германию как можно скорее поставить Киеву тяжёлое вооружение.

В ходе визита в Берлин Стефанчук заявил, что Киеву нужно современное оружие, но они так же смогут использовать и вооружение из старых запасов. Стефанчук подчеркнул, что киевский режим продолжает ожидать поставки "Мардеров" и "Леопардов".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что они продолжат оказывать военную поддержку Киеву, и в ближайшие недели ФРГ поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Киевские власти неоднократно упрекали правительство ФРГ в затягивании процесса поставок вооружений. Федеральный совет безопасности Германии уже около месяца не выносит решения по экспорту около 100 боевых машин пехоты Marder.