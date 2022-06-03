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Автор Юлиана Смирнова

Председатель Рады призвал власти ФРГ поставить Киеву тяжёлое вооружение

Мир

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал Германию как можно скорее поставить Киеву тяжёлое вооружение.

В ходе визита в Берлин Стефанчук заявил, что Киеву нужно современное оружие, но они так же смогут использовать и вооружение из старых запасов. Стефанчук подчеркнул, что киевский режим продолжает ожидать поставки "Мардеров" и "Леопардов".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что они продолжат оказывать военную поддержку Киеву, и в ближайшие недели ФРГ поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Киевские власти неоднократно упрекали правительство ФРГ в затягивании процесса поставок вооружений. Федеральный совет безопасности Германии уже около месяца не выносит решения по экспорту около 100 боевых машин пехоты Marder.

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Автор: Юлиана Смирнова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
берлин германия олаф шольц
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