Медведев: Запад хочет разрушить экономику РФ, но у него ничего не выйдет

По убеждению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Западу не удастся реализовать свои цели по изоляции РФ и разрушению её экономики.

Политик уверен, что во враждебности политики западных стран по отношению к России сомневаться не приходится.

"Враждебная политика западных стран по отношению к нашей стране имеет очевидные цели — изолировать Россию, блокировать любые каналы ее сотрудничества с другими государствами, привести нас к экономическому краху. Этим планам сбыться не суждено", — уверен Медведев.

Ранее зампредседателя уточнил, что РФ проводит на Украине именно спецоперацию, которая не имеет ничего общего с войной. Медведев подчеркнул, что уничтожению на украинской территории подлежат исключительно военные объекты, а сценарий происходящего на Украине, по его словам, чётко определён.

Политик уточнил, что Россия пошла на проведение спецоперации с целью защиты граждан Донбасса, а также для того, чтобы денацифицировать и демилитаризировать Украину.

"Поэтому цели этой операции ограничены", — заключил Медведев.