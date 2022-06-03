Расторгуев: органы военных ВСУ продаются миллионерам Запада для трансплантации

Политолог Сергей Расторгуев заявил, что киевский режим не заинтересован в сохранении нации, поскольку кидает всё большие и большие военные резервы для бесполезного сопротивления ВС РФ. Россия, по его мнению, гораздо больше печётся о том, чтобы сохранить украинцев.

По его словам, в СМИ не распространяются факты того, что Германия, помимо вооружения, направила на Украину медицинские инструменты и мобильные крематории. Политолог считает, что это было сделано с целью изъятия органов у солдат ВСУ для последующей трансплантации. Он напомнил, что во время боёв в 2014–2015 годах тела с изъятыми органами находили в большом количестве.

Расторгуев отметил развитость современного трансплантационного рынка и спрос на органы среди богатых людей.

"Соответственно, любое сражение является источником этого свежайшего биосырья", — сказал он в интервью изданию "360".

Расторгуев отметил, что стоимость человеческого тела — примерно € 45 млн.

"С учётом того, сколько пропало органов из трупов солдат и куда подевались дети, вывезенные с Украины, о чём кричали в начале спецоперации, можно говорить о том, что спасти карманы торговцев плотью от утяжеления может только Россия. Потому что, в отличие от западного мира, который якобы любит Украину, Россия на органы своих не сдаёт", — заключил политолог.