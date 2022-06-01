Посол РФ Андреев: в планах России не было и нет нападения на Польшу

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заверил представителей польской прессы, что РФ не планировала и не планирует нападать на Польшу.

"Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова", — сказал Андреев в ходе пресс-конференции, прошедшей в Варшаве 1 июня.

Дипломат добавил, что у России нет причин для того, чтобы посягать на безопасность Польши.

Говоря о событиях на Украине, Андреев подчеркнул, что действия РФ там следует классифицировать именно как спецоперацию, и никак иначе. По его словам, военные действия на Украине Россия ведёт "ограниченными средствами и силами", не прибегая к всеобщей мобилизации и не задействуя для этого всю свою военную мощь.