Бербок: "Если Путину удастся закрепиться в Донбассе, мира в Европе не будет"

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок считает, что закрепление России в Донбассе угрожает опасными последствиями для всей Европы.

"Если Путину (Владимир Путин — президент РФ. — Прим. ред.) удастся закрепиться в Донбассе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил", — приводит её слова телеканал ARD.

По мнению немецкого политолога Кристофа Херстеля, глава МИД Германии своими резкими антироссийскими заявлениями наглядно показывает несостоятельность и непонимание печальных последствия своих действий.