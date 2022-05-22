Политолог из ФРГ Херстель: русофобская политика Бербок угрожает Европе

По мнению немецкого политолога Кристофа Херстеля, глава МИД Германии Анналена Бербок своими резкими антироссийскими заявлениями наглядно показывает свою несостоятельность и непонимание печальных последствия своих действий.

"Глава МИД Германии госпожа Бербок печально известна всему миру своими грубыми ошибками в речи. Политику, которую она ведет, критикует каждый адекватный немец. Бербок, так же как и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и все его приближенные, своими действиями ставит под угрозу безопасность всей Европы, благосостояние людей, экономику и промышленный сектор своей страны", — заявил Херстель в беседе с "Известиями".

Ранее высказывание Бербок "о разрушении России" подверг критике бывший лидер социал-демократов Оскара Лафонтен, подчеркнувший, что поведения главы МИД ФРГ и используемый ею "язык ненависти" напоминает риторику нацистской Германии. Сторонники Лафонтена согласились с ним и потребовали отставки Бербок.