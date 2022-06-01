Байден: США не стремятся "изгнать" Путина и запретили Киеву нападать на РФ

Президент США Джо Байден заявил, что перед Вашингтоном не стоит цель "изгнать" главу России Владимира Путина. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Штаты не хотят становиться стороной конфликта на Украине.

Как пояснил Байден, ни США, ни НАТО, не собираются воевать с Россией.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединённые Штаты не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. Пока Соединённые Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте", — заявил Байден в статье для The New York Times.

По словам лидера нации, Штаты не будут направлять в Незалежную военный контингент или как-то иначе "наносить удары" по России. И уточнил, что Белый дом "не разрешает" Украине нападать на российскую сторону.

"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за её пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", — резюмировал Байден.

Он подчеркнул, что важно довести конфликт до мирного урегулирования путём переговоров.