Байден: США хотят превратить Украину в "процветающую демократию"

Вашингтон хочет видеть Украину "демократической" и "процветающей" страной. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

В статье для газеты The New York Times он отметил, что цель США в украинском кризисе проста. По его словам, Вашингтон намерен помочь Украине стать лучше.

"Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты", — пояснил Байден.

Он добавил, что США продолжат работу по укреплению Украины и поддержат предложение о возвращении к переговорам с РФ для прекращения конфликта.

Ранее Байден пообещал не предоставлять Киеву ракеты для нанесения ударов по российским регионам. Затем глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не собираются нападать на РФ с помощью РСЗО HIMARS.

"Российская Федерация нас не интересует", — сказал он.