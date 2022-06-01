Вашингтон хочет видеть Украину "демократической" и "процветающей" страной. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
В статье для газеты The New York Times он отметил, что цель США в украинском кризисе проста. По его словам, Вашингтон намерен помочь Украине стать лучше.
"Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты", — пояснил Байден.
Он добавил, что США продолжат работу по укреплению Украины и поддержат предложение о возвращении к переговорам с РФ для прекращения конфликта.
Ранее Байден пообещал не предоставлять Киеву ракеты для нанесения ударов по российским регионам. Затем глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не собираются нападать на РФ с помощью РСЗО HIMARS.
"Российская Федерация нас не интересует", — сказал он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.