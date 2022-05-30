Байден пообещал не поставлять Украине ракеты для ударов по России

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон не будет поставлять Украине ракетные системы, которые способны наносить удары по российской территории, сообщает агентство Reuters.

В субботу, 28 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне проинформировала о том, что американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину через несколько недель. Предполагается, что Киев получит РСЗО, которые превосходят любые артиллерийские установки, которые сейчас есть у украинской армии. В частности, они будут способны стрелять шквалом ракет на сотни километров. Пока неизвестно, какую именно технику получит Украина и в каком количестве, однако уже имеются данные, что США передадут Киеву РСЗО HIMARS на колёсном шасси.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец сказал, что HIMARS не способны оказать серьёзное влияние на ход специальной операции РФ на Украине. Он не исключил, что Вооружённые силы России уничтожат американские РСЗО ещё во время транспортировки по Украине с помощью ракет "Калибр" или "Кинжал".