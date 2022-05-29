Зеленский об увольнении главы СБУ Харьковской области: Думал только о себе лично

Уволенного Владимиром Зеленским начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина проверят правоохранительные органы.

Зеленский объяснил, почему уволил руководителя СБУ Украины.

"Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично", — сказал президент Украины.

Зеленский уверен, что правоохранители выяснят мотивы поведения Дудина, который был назначен на должность в марте 2020 года.

Лидер Украины посетил Харьковскую область. Украинские журналисты пишут, что это была первая официальная поездка Зеленского за пределы Киевской области с начала спецоперации на Украине.

Ранее Зеленский пообещал вернуть все территории, которые у Незалежной "забрала" Россия. По словам лидера страны, срок "до освобождения от оккупантов" всё короче.