Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть все территории, которые у Незалежной "забрала" Россия. По словам лидера страны, срок "до освобождения от оккупантов" всё короче.
Однако, как подчеркнул Зеленский, на возвращение территорий потребуется время.
"Украина заберёт всё обратно. Это императив. И это всего лишь вопрос времени. Каждый день в одно и то же время до освобождения становится короче. Всё, что мы делаем, мы делаем для этого", — пояснил Зеленский.
По словам президента Украины, "доминировать" над российскими военными он собирается с помощью вооружения, которое Киеву поставляют партнёры. И уточнил, что мир наконец-то должен признать Россию "террористическим государством".
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