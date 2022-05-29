Зеленский: Украина "заберёт всё" у России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть все территории, которые у Незалежной "забрала" Россия. По словам лидера страны, срок "до освобождения от оккупантов" всё короче.

Однако, как подчеркнул Зеленский, на возвращение территорий потребуется время.

"Украина заберёт всё обратно. Это императив. И это всего лишь вопрос времени. Каждый день в одно и то же время до освобождения становится короче. Всё, что мы делаем, мы делаем для этого", — пояснил Зеленский.

По словам президента Украины, "доминировать" над российскими военными он собирается с помощью вооружения, которое Киеву поставляют партнёры. И уточнил, что мир наконец-то должен признать Россию "террористическим государством".