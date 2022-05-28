В центре Вены мужчины на двух внедорожниках с украинскими номерами избили местных таксистов, сообщает Osterreich. Один из пострадавших был госпитализирован.
По данным издания, инцидент произошёл у отеля "Бристоль". Там группа мужчин, приехавшая на автомобилях с украинскими номерами, избила двух таксистов, после чего скрылась с места происшествия.
"Два чёрных внедорожника с украинскими номерами, припаркованные перед отелем, привлекли внимание таксистов. Возник спор, который быстро перерос в драку", — отмечает газета.
По её данным, оба австрийца получили травмы, а один из них без сознания был госпитализирован.
В полиции отметили, что причиной конфликта мог стать спор о парковке. Австрийские правоохранители в настоящее время разыскивают гражданина Украины.
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