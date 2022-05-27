EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Баширов: в ближайшие недели Зеленскому угрожает военный переворот

Мир

В ближайшие две-три недели на Украине может произойти военный переворот. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Баширов: в ближайшие недели Зеленскому угрожает военный переворот

Эксперт считает, что падение Мариуполя спровоцировало стремительный крах Юго-восточной группировки ВСУ около ДНР. Ещё не полностью, но это вопрос недели, заметил он.

Далее киевскому руководству придётся принимать критические решения, добавил аналитик. И, если исходить из военных соображений, то это может быть отступление и сдача территории до левого берега Днепра и закрепление на правом.

А если исходить из политических соображений, то следует максимально сдерживать союзные войска в их скорости движения на запад Украины, теряя при этом бойцов наиболее дееспособных частей. Это в итоге позволит начать военные действия и на правом берегу Днепра, а так можно и Киев потерять, заметил политолог.

По его словам, генералы ВСУ выступают за первый вариант, а Зеленский за второй. Или ему не позволяют выступать за первый западные кураторы.

"Когда, Киссинджер вчера сказал, что надо отдать России часть территории Украины и заключить мир, то он передавал мнение части влиятельной американской элиты и это мнение совпадает с мнением генералов ВСУ. Ждать, когда состоятся выборы в Конгресс в ноябре невозможно — к этому моменту Россия может уже оказаться на западных границах Украины. Поэтому — переворот руками военных и согласие на раздел страны", — заключил Баширов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша всу киев россия украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Арестович признал, что Украина не сможет повредить Крымский мост
Луцкий горсовет призвал конфисковать имущество Порошенко в пользу ВСУ
Рогов: в Запорожской области возник ажиотажный спрос на российское гражданство
Asia Times: страны G7 лгут о вине России в продовольственном кризисе
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Экономист Беляев: при понижении ключевой ставки кредиты станут более доступными
Россия успешно обошла санкции, переориентировав торговлю на Восток
Баширов: в ближайшие недели Зеленскому угрожает военный переворот
Военные базы ВСУ в Запорожской области хотят передать России — "Будет спокойнее"
Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня
Популярное
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.

Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Силовые структуры
Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине
Силовые структуры
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Людмила Черткова Последний хрен украинцам придётся доедать без соли Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен
Силовые структуры
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Подразделения 79-й десантной бригады ВСУ покинули позиции в Лимане на БТР-80
Силовые структуры
Подразделения 79-й десантной бригады ВСУ покинули позиции в Лимане на БТР-80
Последние материалы
Рогов: в Запорожской области возник ажиотажный спрос на российское гражданство
Asia Times: страны G7 лгут о вине России в продовольственном кризисе
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Астрологи: "Лев, Овен, Скорпион и еще три знака зодиака никогда не сомневаются в себе"
Экономист Беляев: при понижении ключевой ставки кредиты станут более доступными
Россия успешно обошла санкции, переориентировав торговлю на Восток
Баширов: в ближайшие недели Зеленскому угрожает военный переворот
Военные базы ВСУ в Запорожской области хотят передать России — "Будет спокойнее"
Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня
Монтян: Байдену впору обвинять в провалах США не Путина, а инопланетян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников