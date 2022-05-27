Баширов: в ближайшие недели Зеленскому угрожает военный переворот

В ближайшие две-три недели на Украине может произойти военный переворот. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт считает, что падение Мариуполя спровоцировало стремительный крах Юго-восточной группировки ВСУ около ДНР. Ещё не полностью, но это вопрос недели, заметил он.

Далее киевскому руководству придётся принимать критические решения, добавил аналитик. И, если исходить из военных соображений, то это может быть отступление и сдача территории до левого берега Днепра и закрепление на правом.

А если исходить из политических соображений, то следует максимально сдерживать союзные войска в их скорости движения на запад Украины, теряя при этом бойцов наиболее дееспособных частей. Это в итоге позволит начать военные действия и на правом берегу Днепра, а так можно и Киев потерять, заметил политолог.

По его словам, генералы ВСУ выступают за первый вариант, а Зеленский за второй. Или ему не позволяют выступать за первый западные кураторы.

"Когда, Киссинджер вчера сказал, что надо отдать России часть территории Украины и заключить мир, то он передавал мнение части влиятельной американской элиты и это мнение совпадает с мнением генералов ВСУ. Ждать, когда состоятся выборы в Конгресс в ноябре невозможно — к этому моменту Россия может уже оказаться на западных границах Украины. Поэтому — переворот руками военных и согласие на раздел страны", — заключил Баширов.