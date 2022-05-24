Жительница Мариуполя Лидия Доля во время обстрелов передавала старикам и детям домашнее козье молоко. Так 81-летняя бабушка спасла людей от голода.
"Я детям даю молоко. Всё бесплатно. Старушкам, которые у церкви стоят, они еле поднялись, даю молочко", — сказала Доля.
По информации журналистов, бабушка пряталась от обстрелов 12 дней. Она подчеркнула, что выжить ей помогли прохожие и военные, которые передали консервы. Доля смогла связаться с дочерью, которая находится в Крыму.
Как заявил URA.RU доброволец Юрий Гагарин, он привёз бабушке-героине кром для коз и продукты. Ещё мужчина пообещал отремонтировать дом, в котором нет окон и протекает крыша.
"Спасибо тебе, бабулечка. Это мы тебе денег должны, что не рассчитаемся никогда за молоко твоё для детей", — отметил Гагарин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские сапёры разминировали Мариупольский порт.
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