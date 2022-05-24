Кнутов: между поляками и украинцами возникнет конфликт из-за контроля Варшавы

Украинцы и поляки неизбежно начнут конфликтовать, если Польша сделает своей Западную Украину. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов отметил, что у России нет полномочий и инструментов для того, чтобы не допустить установления контроля Польши над западноукраинскими территориями.

"Западная Украина никогда не будет пророссийской. Но она всегда будет антипольской. Установление контроля со стороны Польши в среднесрочной перспективе приведет к серьезным конфликтам между поляками и украинцами", — приводит слова Кнутова "Украина.ру".

Ранее эксперт уже предупредил, что план раздела Украины уже существует. Согласно ему, Украиной останется лишь Киев и области рядом с ним, в то время как регионы от Харькова до Приднестровья станут российскими, а Западная Украина будет разделена между Польшей, Венгрией и Румынией.