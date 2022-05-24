Economist: Кортунов назвал три возможных сценария завершения СВО на Украине

По мнению политолога Андрея Кортунова, российско-украинский кризис следует рассматривать не только как противостояние двух армий. Прежде всего, конфликт Киева и Москвы является столкновением обществ и образов мышления.

В издании The Economist эксперт заявил, что военная спецоперация российской армии на Украине повлечёт за собой колоссальные геополитические последствия. Кортунов предположил три сценария завершения СВО.

Если Россия потерпит поражение в конфликте, то произойдёт "возрождение" однополярного мира, несмотря на растущую мощь Пекина.

Если украинский конфликт завершится компромиссом сторон, то в очередной раз столкновение российского и украинского народа будет отложено. По мнению политолога, компромисс Москвы и западных стран позволит прийти к соглашениям между тем же Западом и Пекином. Это приведёт к реформированию мирового порядка с серьёзными изменениями в международных институтах.

Если договорённостей по украинскому вопросу так и не будет достигнуто, то международные институты окончательно рухнут, а миру следует приготовиться к ускорению гонки вооружений и росту числа региональных конфликтов. Кортунов полагает, что это может привести к хаосу.

"Оценить вероятность любого из трёх сценариев крайне сложно, поскольку на исход конфликта могут повлиять слишком много независимых переменных", — отметил аналитик.