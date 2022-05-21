На саммите АТЭС представители пяти стран бойкотировали доклад министра РФ

На саммите АТЭС в Бангкоке делегации пяти стран демонстративно покинули зал во время речи министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Представители США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Японии открыто выразили протест против спецоперации на Украине

После того, как Решетников завершил свой доклад, делегации вернулись на свои места.

Это уже не первый случай, когда на международной арене выражают своё неодобрение действиям России. В марте делегации стран Евросоюза покинули зал заседаний Исполнительного совета во время выступления российского спикера.

Ранее подобное пренебрежение продемонстрировали на конференции ООН в адрес руководителя МИД России Сергея Лаврова. Несколько делегаций западных стран покинули зал, когда дипломат начал своё выступление.