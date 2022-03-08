Делегации ЕС ушли с заседания ОЗХО во время речи делегата РФ

Делегации стран Евросоюза демонстративно покинули зал заседаний Исполнительного совета во время выступления представителя России.

Как сообщают РИА Новости, во время встречи Организации по запрещению химического оружия представители иностранных государств поспешили покинуть зал, когда выступление начал российский делегат.

Об инциденте рассказал посол Франции в Нидерландах Люис Васси в своём Twitter.

"Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия)", — отметил Васси.

Французский дипломат подчеркнул, что во время заседания зачитал заявление Евросоюза об украинских событиях.

Ранее подобное пренебрежение продемонстрировали на конференции ООН в адрес руководителя МИД России Сергея Лаврова. Несколько делегаций западных стран покинули зал, когда дипломат начал своё выступление.

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