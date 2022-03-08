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Автор Елена Былкина

Делегации ЕС ушли с заседания ОЗХО во время речи делегата РФ

Политика

Делегации стран Евросоюза демонстративно покинули зал заседаний Исполнительного совета во время выступления представителя России.

Делегации ЕС ушли с заседания ОЗХО во время речи делегата РФ

Как сообщают РИА Новости, во время встречи Организации по запрещению химического оружия представители иностранных государств поспешили покинуть зал, когда выступление начал российский делегат.

Об инциденте рассказал посол Франции в Нидерландах Люис Васси в своём Twitter.

"Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия)", — отметил Васси.

Французский дипломат подчеркнул, что во время заседания зачитал заявление Евросоюза об украинских событиях.

Ранее подобное пренебрежение продемонстрировали на конференции ООН в адрес руководителя МИД России Сергея Лаврова. Несколько делегаций западных стран покинули зал, когда дипломат начал своё выступление. 

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Лучше бы ВНИМАТЕЛЬНО слушали! Заявление Лавров в ООН которое проигнорировали члены ЕС из-за Украины
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы оон евросоюз сергей лавров
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