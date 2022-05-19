Жена Ющенко: "азовцам"* обещали, что их обменяют

Стало понятно, каким образом Киев хотел сохранить жизнь "легендарному" полку "Азов"*. Жена Виктора Ющенко рассказала, что националистов обещали обменять в ближайшее время.

Супруга бывшего президента Украины Екатерина Ющенко опубликовала в соцсетях гневный пост, в котором обвинила Кремль в обмане. По её словам, киевский режим и украинские СМИ заверяли граждан страны, что боевиков "Азова"* обменяют на российских пленных. Как оказалось, националисты были отправлены в тюрьму и сейчас ждут суда.

"Это абсолютно возмутительно и неприемлемо. Солдатам сказали, что их обменяют", — возмущается бывшая первая леди Украины.

Несмотря на то, что Москва никогда не давала подобных обещаний, этим занималась только украинская власть, жена Ющенко обращается к мировым лидерам за помощью. Свой пост она адресовала генсеку ООН Гутерришу, президенту США Байдену и главе Турции Эрдогану.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.