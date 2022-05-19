Стало понятно, каким образом Киев хотел сохранить жизнь "легендарному" полку "Азов"*. Жена Виктора Ющенко рассказала, что националистов обещали обменять в ближайшее время.
Супруга бывшего президента Украины Екатерина Ющенко опубликовала в соцсетях гневный пост, в котором обвинила Кремль в обмане. По её словам, киевский режим и украинские СМИ заверяли граждан страны, что боевиков "Азова"* обменяют на российских пленных. Как оказалось, националисты были отправлены в тюрьму и сейчас ждут суда.
"Это абсолютно возмутительно и неприемлемо. Солдатам сказали, что их обменяют", — возмущается бывшая первая леди Украины.
Несмотря на то, что Москва никогда не давала подобных обещаний, этим занималась только украинская власть, жена Ющенко обращается к мировым лидерам за помощью. Свой пост она адресовала генсеку ООН Гутерришу, президенту США Байдену и главе Турции Эрдогану.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.