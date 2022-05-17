Глава МИД РФ Лавров: Евросоюз всё больше срастается с НАТО

Европейский союз сливается с Североатлантическим альянсом и на практике, и теперь уже по членскому составу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на III просветительском марафоне Российского общества "Знание".

По его словам, Германия со своим новым правительством утратила самостоятельность, а Франция безуспешно стремится продвигать тезисы о стратегической автономии. В этих условиях, пояснил дипломат, ЕС "срастается" с НАТО.

"Евросоюз всё больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом. Они этого и не скрывают", — подчеркнул Лавров.

Он также прокомментировал оскорбительные высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Как отметил глава МИД РФ, хамство украинского посла уже давно стало "притчей во языцех". При этом Лавров считает, что Шольц не обиделся на Мельника.