GT: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют попасть в ловушку США

США хотят загнать Швецию и Финляндию в ловушку, поддерживая вступление этих стран в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Global Times.

По информации издания, после вхождения двух скандинавских государств в НАТО проблем с безопасностью в Восточной Европе станет больше.

Директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь убеждён: включение Швеции и Финляндии в альянс позволит американцам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против РФ.

"Поскольку российско-украинский конфликт остаётся неурегулированным, РФ, Финляндия и Швеция не намерены эскалировать конфликты на своих землях, поэтому они приложат усилия для решения проблем политическим путём", — сказал специалист.

Он подчеркнул: если Финляндия и Швеция проигнорируют политический путь, то "вляпаются в ловушку", подготовленную США для дальнейшего ухудшения ситуации в Европе.