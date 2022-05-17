США хотят загнать Швецию и Финляндию в ловушку, поддерживая вступление этих стран в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Global Times.
По информации издания, после вхождения двух скандинавских государств в НАТО проблем с безопасностью в Восточной Европе станет больше.
Директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь убеждён: включение Швеции и Финляндии в альянс позволит американцам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против РФ.
"Поскольку российско-украинский конфликт остаётся неурегулированным, РФ, Финляндия и Швеция не намерены эскалировать конфликты на своих землях, поэтому они приложат усилия для решения проблем политическим путём", — сказал специалист.
Он подчеркнул: если Финляндия и Швеция проигнорируют политический путь, то "вляпаются в ловушку", подготовленную США для дальнейшего ухудшения ситуации в Европе.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".