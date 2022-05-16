Кулеба признал бессилие НАТО в ситуации на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российско-украинский конфликт показал бессилие НАТО, при этом Евросоюз оказался способен сделать гораздо больше, чем альянс.

В начале конфликта Киев считал, что Североатлантический альянс силён и сможет помочь Украине, а ЕС может лишь "выражать беспокойство", но всё оказалось наоборот, отметил глава украинского МИД.

"Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза — санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине", — сказал Кулеба в беседе с Bloomberg.

По его словам, Евросоюз стал реальной силой, которая "может формировать будущее Европы".

В воскресенье, 15 мая Кулеба призвал немцев "готовиться к жертвам" и помочь украинским Вооружённым силам одержать победу над армией России. Он отметил, что граждане Германии должны перетерпеть период "лишений" и смириться с последствиями антироссийских санкций, введённых во благо Украины. Также министр попросил Берлин направить Киеву вооружение.