Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал немцев "готовиться к жертвам" и помочь Киеву победить Россию. Как подчеркнул министр, гражданам Германии нужно смириться с последствиями санкций во благо Украины.
По словам политика, немцам просто нужно перетерпеть период "лишений" и дать Украине то, что просят киевские власти, в том числе оружие.
"Иногда лучше помочь кому-то другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома перед телевизором и ничего не делать, просто позволив проблеме, в конце концов, постучать в вашу дверь", — цитирует Кулебу WELT.
Как подчеркнул министр, благодаря "кратковременным лишениям", Украина сможет победить Россию и не допустить, чтобы Москва "постучала в дверь" немцам.
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