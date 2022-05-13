Сенатор Косачев: Россия не отдаст НАТО ни Балтику, ни Арктику

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия не отдаст странам Североатлантического альянса Балтийское, Баренцево моря и Арктику.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал Балтийское море "морем НАТО" и приветствовал вступление Швеции и Финляндии в альянс.

"Насчёт Балтийского и Баренцева морей, равно как и Арктики, пусть никто не мечтает — не отдадим эти пространства ни НАТО, ни прочим охотникам до чужого добра", — подчеркнул Косачев в беседе с РИА Новости.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Финляндия и Швеция допустили отказ от нейтрального статуса и объявили о возможном вступлении в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианна Смит положительно оценили планы Хельсинки и Стокгольма.

МИД России пообещал дать "военно-технический ответ" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что при таком сценарии эти страны могут стать возможными целями для российской армии.