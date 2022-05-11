Javan: Турция намерена снабжать Европу нефтью и газом "за спиной" РФ

Турция провозгласила целью военной операции в Северном Ираке борьбу с террористическими организациями и защиту своих границ. Однако, по мнению авторов издания Javan, "закулисной" целью действий Анкары является сооружение газо- и нефтепроводов из Иракского Курдистана в направлении Турции.

По версии издания, трубопровод, достигнув Турции, разделится на две ветви, одна из которой пойдет в Европу, а другая — в направлении Израиля. Анкаре сырьё достанется почти бесплатно из-за того, что армия Турции будет находиться на территории, откуда это сырьё будет поставляться. Таким образом Анкара надеется решить свои экономические проблемы, возникшие из-за колебаний и падения курса иностранной валюты.

Израилю такой исход дел также будет выгодным, поскольку вопрос с дешёвым энергоносителем будет решён.

Однако "турецко-курдско-израильские" проекты демонстрируют, что Турция пытается угодить "и вашим, и нашим". Представляя себя партнёром России и её посредником в противостоянии с западными странами в ситуации с Украиной, она собирается нанести ущерб российской экономике "за спиной Москвы", намереваясь решить за Европу проблему зависимости от сырья РФ.