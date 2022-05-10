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Автор Игорь Рябов

Псаки: военная помощь Украине эффективней, чем переговоры с Россией

Мир

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают военную помощь Украине более эффективной, чем переговоры с РФ.

"Мы чувствуем, что наиболее конструктивная роль — поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле", — сообщила Псаки.

Накануне шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал ситуацию на Украине "патовой", поскольку ни российская армия России, ни украинские Вооружённые силы не могут одержать верх.

Ранее стало известно, что 13 мая Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома. По словам президента США Джо Байдена, Псаки заменит первый заместитель Карин Жан-Пьер, которая станет первой открытой представительницей ЛГБТК+ афроамериканского происхождения на этом посту.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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