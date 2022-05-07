Star: Вашингтон "давит" на Афины для передачи Киеву ЗРК С-300

После того, как Анкара отказалась передать Киеву зенитно-ракетный комплекс С-400, Вашингтон нацелился на Афины, которая имеет на своём вооружении ЗРК С-300.

"Согласно новостям в греческих СМИ, "это одна из немногих стран Альянса, у которых есть российские системы вооружения, но на Грецию оказывается давление, чтобы она передала системы С-300 для украинцев"", — пишет турецкая газета Star.

Согласно информации издания, греческая сторона заявила, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей, в частности, оборонительным вооружением.

Отмечается, что основная причина, по которой Вашингтон и Киев ищут российское оружие, состоит в его способности мгновенно влиться в украинский арсенал и обнаруживать многие цели, в частности, современные крылатые ракеты РФ.