Мешков: Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны

Российских политиков и дипломатов не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков на встрече с журналистами.

По его словам, 8 мая во Франции ежегодно проводятся торжественные мероприятия, посвящённые победе во Второй мировой войне. Он подчеркнул: послы и военные атташе всегда приглашались на празднование.

"В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", — отметил Мешков.

Посол призвал россиян помнить о том, кто действительно победил в этой войне.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что в День Победы президент РФ Владимир Путин, скорее всего, выступит с очень важным заявлением, которое удивит весь мир.