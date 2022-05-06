Праздник День Победы в России в этом году будет действительно необычным. Президент страны Владимир Путин 9 мая выступит с каким-то очень важным заявлением, которое удивит весь мир, но не так, как предполагают в США, считает политолог, политтехнолог Марат Баширов.
"9 мая президент Путин удивит и нас, и Запад, но не так, как пишут в Нью-Йорке. Этот год критический для России и каждую важную дату глава государства использует, чтобы обозначить следующий шаг или этап", — высказал своё мнение эксперт.
Ранее на Западе стали выдвигать предположения о том, что 9 мая в России может быть объявлена всеобщая мобилизация. Однако позже эту информацию опровергли в Кремле и Госдуме.
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