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Автор Евгения Васильева

МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО

Мир

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Вашингтон использует технологии для массовой слежки. Как подчеркнул дипломат, Соединённые Штаты можно назвать империей хакеров.

МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО

"США должны задуматься, остановить киберворовство в отношении КНР и других государств, перестать дискредитировать другие страны по вопросам кибербезопасности", — подчеркнул представитель Пекина, слова политика приводит Chinadaily.

По словам представителя внешнеполитического китайского ведомства, США являются государством-кибервором. Как отметил Чжао Лицзянь, по данным американской разведки, за последний год ФБР без ордера провело почти 3,5 млн обысков данных, которые граждане Штатов хранили на гаджетах. Также дипломат сказал, что Вашингтон прослушивает политиков разных стран, в том числе членов военно-политического блока НАТО.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что американские компании пытались взломать сайт ведомства. Некоторые корпорации находились под защитой Пентагона, отметили правоохранители.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато китай пентагон
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