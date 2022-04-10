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Автор Мирослав Марков

Крупные IT-компании США попытались взломать сайт милиции ЛНР

Мир

Народная милиция ЛНР сообщает о том, что компании, зарегистрированные в США, совершили несколько неудачных кибератак на сайт ведомства. Некоторые из них под "патронатом Пентагона". Всего сообщается о 455 миллионах инфицированных вирусами компьютеров для атаки на коммутационные узлы трафика из Луганской народной республики. После попыток прервать соединение, которые не увенчались успехом, подконтрольные США хакеры, как пишет Народная милиция ЛНР, начали атаковать узлы, передающие трафик на Россию и другие страны.

По информации милиции, в кибератаке приняли участие большие IT-компании Америки — Microsoft, Oracle, Google.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
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