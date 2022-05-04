WSJ: новый пакет санкций ЕС предполагает отказ от нефти из РФ до конца года

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от поставок российской нефти в течение шести месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Два чиновника, знакомые с ситуацией, заявили в интервью изданию, что импорт российских нефтепродуктов планируется прекратить к концу 2022 года. В среду, 4 мая, представители 27 стран, входящих в состав Европейского союза, обсудят инициативу и огласят окончательное решение на этой неделе.

"Центральный элемент пакета санкций — предложение прекратить импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и закупать нефтепродукты из РФ к концу года", — сказано в материале.

WSJ также отмечает, что Венгрия и Словакия, скорее всего, получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Такие же льготы, по мнению источников издания, могут предоставить Чехии и Болгарии.

Санкции будут утверждены, если все члены ЕС единогласно проголосуют за них.