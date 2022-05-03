Нидерланды примут не менее восьми российских танкеров с нефтью

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщает, что в порт Роттердама направляется не менее восьми танкеров с российской нефтью. Таким образом, Нидерланды оставили без внимания призыв властей Украины бойкотировать эти суда.

"До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", — уточнил представитель администрации гавани.

При этом голландские профсоюзы отметили, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно, так как таким образом можно попасть под многомиллионные суды с судовладельцами.

Отметим, что по данным NOS, российская нефть важна для Нидерландов: в 2021 года четверть всех импортируемых в страну нефтепродуктов поступала из России.