Российская бронемашина СБМ "Тигр-М" выдержала удар гранатомёта

В Сети показали результаты удара гранатомёта по российской бронемашине СБМ "Тигр-М". Сообщается, что все военнослужащие остались живы.

В Сети активно обсуждают фотографии, на которых запечатлён урон от удара гранатомёта по СБМ "Тигр-М". На фото видно, что у бронемашины лишь немного отошёл верхний слой на крыше, и, как пишут некоторые пользователи, этот "Тигр" ещё повоюет. Сообщается, что в момент удара в СБМ находились военнослужащие ВС РФ. Неизвестно, был ли кто-то ранен, но все остались живы.

Бронемашина "Тигр-М2" применяется чаще всего для перевозки военных подразделений, патрулирования улиц, в поисково-спасательных операциях и т. д. Специалисты отмечают, что "Тигр" может эксплуатироваться в самых разных климатических условиях.