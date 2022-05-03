Американский комик Фэллон высмеял совместное фото Зеленского и Пелоси

Американский комик Джимми Фэллон с сарказмом "прошёлся" по снимку, на котором вместе позировали лидер Украины Владимир Зеленский и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время их встречи в Киеве.

"В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер", — пошутил Фэллон в эфире The Tonight Show.

Также комика удивила поза, в которой изображён на фото украинский президент. По его мнению, положение рук Зеленского на нём далеко от непринуждённого.

"Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно", — добавил Фэллон.

Сама Пелоси объяснила, что своим визитом в Киев хотела "недвусмысленно и мощно" показать, что США "решительно стоят на стороне Украины".